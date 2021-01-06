Казань попала в список городов для наиболее выгодных инвестиций в недвижимость

Казань попала в число наиболее привлекательных городов для инвестиций в недвижимость, в том числе для арендного бизнеса, сообщает РБК.



Спрос на долгосрочную аренду в татарстанской столице в третьем квартале к прошлому году вырос в 2,3 раза, что является самым большим показателем роста в России. Доход от сдачи «недвижки» в долгосрочную аренду в городе — 5,3% годовых, тогда как в Москве — 4,9%.

Однокомнатная квартира в Казани обойдется покупателю примерно в 3—4 млн рублей, а аренда — 15—18 тысяч. Таким образом, стабильную выручку благодаря туристической привлекательности региона может обеспечить и краткосрочная аренда, сообщил руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани цены на вторичное жилье за год выросли на 12,4%.

Маргарита Головатенко