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Казань попала в список городов для наиболее выгодных инвестиций в недвижимость

04:27, 06.01.2021
Казань попала в список городов для наиболее выгодных инвестиций в недвижимость
Фото: realnoevremya.ru

Казань попала в число наиболее привлекательных городов для инвестиций в недвижимость, в том числе для арендного бизнеса, сообщает РБК.

Спрос на долгосрочную аренду в татарстанской столице в третьем квартале к прошлому году вырос в 2,3 раза, что является самым большим показателем роста в России. Доход от сдачи «недвижки» в долгосрочную аренду в городе — 5,3% годовых, тогда как в Москве — 4,9%.

Однокомнатная квартира в Казани обойдется покупателю примерно в 3—4 млн рублей, а аренда — 15—18 тысяч. Таким образом, стабильную выручку благодаря туристической привлекательности региона может обеспечить и краткосрочная аренда, сообщил руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани цены на вторичное жилье за год выросли на 12,4%.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьБизнесЭкономикаОбщество Татарстан
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