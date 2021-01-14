РУСАДА в 2020 году перевыполнила годовой план по допинг-пробам

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось по количеству взятых допинг-проб за прошедший год. Информация была опубликована на сайте ТАСС.

За 2020 год РУСАДА провело 8 294 допинг-пробы. Агентство перевыполнило план по проверкам, изначально ожидалось провести 7 500 тестирований.

«В декабре 2020 года было отобрано 650 допинг-проб», — уточнили в пресс-службе РУСАДА.

Фото: vk.com/rusada

При этом из-за пандемии коронавируса РУСАДА приостанавливало свою деятельность по исследованиям в период с 28 марта по 18 июня.

Напомним, в нынешнем году сменилось руководство РУСАДА. Главу агентства Юрия Гануса уволили после обнаруженных финансовых нарушений. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с подобными изменениями.