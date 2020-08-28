WADA выразило обеспокоенность в связи с увольнением Гануса из РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало заявление относительно увольнения генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

«Эти события усиливают обеспокоенность, которую выразило WADA в своем заявлении 5 августа в отношении того, в какой манере учредители приняли решение по мистеру Ганусу после рекомендаций от набсовета РУСАДА. Это еще раз подчеркивает крайнюю важность сохранения в РУСАДА дальнейшей операционной независимости.

WADA находится в контакте с РУСАДА и другими заинтересованными российскими органами для дальнейших пояснений по последним событиям. В соответствии с этим WADA внесет обновления в независимый комитет по соответствию (CRC)», — говорится в заявлении.

Также в сообщении WADA отмечается, что агентство не оставляет без внимания и добровольный уход заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой и независимого международного эксперта Сергея Хрычикова.

Напомним, в пятницу общее собрание учредителей РУСАДА приняло решение уволить Юрия Гануса с поста генерального директора российского агентства. По итогам проведенного аудита деятельности РУСАДА эксперты обнаружили финансовые несоответствия по оплатам за такси и курсам английского языка.