Каким будет левый берег Казанки от Батурина до «Миллениума»: жилые трехэтажки, детский парк и гостиница

Фото: Ринат Назметдинов

Казанка прирастет VIP-недвижимостью

Сегодня для широкой публики стали доступны детали проекта планировки территории левого берега Казани от улицы Батурина до моста «Миллениум». Этот участок включает в себя как уже благоустроенную часть от Батурина до нынешнего здания Нацбиблиотеки РТ (ранее — НКЦ «Казань»), так и часть вплоть до экстрим-парка «Урам» под мостом «Миллениум».

Отметим, что проект был утвержден еще в декабре прошлого года, распоряжение об этом было опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана. Вот только самого проекта к документу не прилагалось.

Теперь же известны основные параметры и некоторые подробности развития этой террритории. Помимо береговой линии Казанки она имеет следующие границы: территория ЦПКиО им. Горького, улицы Поперечно-Подлужная, Толстого, Подлужная, Жуковского, Адамюка, Малая Красная, площадь Султан-Галиева, ул. Касаткина, ул. Федосеевская. Общая площадь — около 91 га. Планируемая численность населения района — 1 623 человека.

При этом из данных проекта следует: на левом берегу Казанки появятся новые жилые дома. Их общая площадь составит 14 тыс. кв. м, проживать там будут 624 человека. Отмечается, что это будут трехэтажные многоквартирные дома со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями. Вероятнее всего, речь пойдет о недвижимости VIP-класса — на левом берегу Казанки традиционно располагаются самые дорогие в городе апартаменты.

Новой школы для детей VIP-персон проектом не предусмотрено, зато упоминаются два детских сада — на 55 и 105 мест. В самих домах также будет филиал поликлиники и аптека.

Сегодня для широкой публики стали доступны детали проекта планировки территории левого берега Казани от улицы Батурина до моста «Миллениум». Фото Максима Платонова

Новая улица, офисы и гостиница на 12 этажей

Проект предусматривает не только жилую застройку, но и иное строительство, в том числе строительство:

административно-деловых объектов,

спортивного объекта с открытыми спортплощадками (возможно, речь идет о существующем уже экстрим-парке «Урам»),

гостиницы и «многочисленных предприятий торговли и обслуживания»,

размещение трех культурно-досуговых объектов в реконструируемых зданиях.

Административно-деловых объектов запланировано четыре, три из них — не выше трех этажей и еще один — десятиэтажный. Гостиница и вовсе может вырасти до 12 этажей, чтобы там разместились до 284 посетителей. Кроме того, на левом берегу появится некий общественно-деловой комплекс — трехэтажный, но площадью почти в 8 тыс. кв. м.

Также проект предусматривает строительство детского парка площадью в 4 га. Фото Максима Платонова

Также на левом берегу Казанки будет Музейно-исторический комплекс с открытой событийной площадкой и выставочным интерактивным павильоном — в проекте о нем идет речь как о «реконструируемом объекте», возможно, он станет частью Нацбиблиотеки.

Судя по информации проекта, в результате строительства новых зданий на левом берегу Казанки официально появится новая улица. Для зданий предусмотрены и новые парковочные места — всего 1085 машино-мест для общественных объектов и 285 — для жилых. Также проект предусматривает строительство детского парка площадью в 4 га — правда, пока неясно, имеется ли в виду уже построенный экстрим-парк или это будет новый объект и где именно.

Александр Артемьев