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Кабмин Татарстана утвердил проект планировки левого берега Казанки

16:56, 20.12.2020
Кабмин Татарстана утвердил проект планировки левого берега Казанки

Правительство Татарстана утвердило проект планировки территории «Левый берег р.Казанки» (от ул.Батурина до моста Миллениум). Проект разработан для установления границ зоны размещения здания книгохранилища Нацбиблиотеки РТ.

Документ был подписан 19 декабря премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В постановлении говорится, что проект планировки прилагается, но на сайте правительства его нет.

ОбществоВласть Татарстан
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