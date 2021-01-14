Малышка с обморожением остается в крайне тяжелом состоянии — Минздрав Татарстана

Годовалый ребенок, который получил обморожение в Алексеевском районе Татарстана, все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Состояние ребенка остается крайне тяжелым, но стабильным, отмечают врачи. Ребенку делают перевязки, он находится под круглосуточным наблюдением.

Фото: realnoevremya.ru

Состояние старшего ребенка врачи оценивают как стабильное, ей также делают перевязки.



Напомним, вчера стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Годовалого малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Проверкой происшествия занялась прокуратура. Возбуждено уголовное дело.



Ольга Плешкова