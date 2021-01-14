Малышка с обморожением остается в крайне тяжелом состоянии — Минздрав Татарстана
Годовалый ребенок, который получил обморожение в Алексеевском районе Татарстана, все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.
Состояние ребенка остается крайне тяжелым, но стабильным, отмечают врачи. Ребенку делают перевязки, он находится под круглосуточным наблюдением.
Состояние старшего ребенка врачи оценивают как стабильное, ей также делают перевязки.
Напомним, вчера стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Годовалого малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Проверкой происшествия занялась прокуратура. Возбуждено уголовное дело.
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