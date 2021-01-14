Мурзагулов о новичках «Уфы»: «Будет очевидно, что это серьезное усиление»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных планах уфимского клуба во время зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он обещал серьезно усилить команду.

«Кроме вратарской линии, в каждую из остальных мы возьмем по человеку — это если говорить об игроках стартового состава. Это могут быть как трансферы, так и арендные соглашения.

Пока никого не назову, потому что не подписали. Уверен, что болельщикам новые игроки понравятся. Будет понятно и очевидно, что это серьезное усиление, а не просто расширение скамейки», — сказал Мурзагулов.

Ранее стало известно о возвращении в уфимский клуб экс-гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов. Он будет заниматься, в том числе, трансферными делами «Уфы».

Подробнее о возвращении Газизова в клуб из столицы Башкортостана читайте в материале «Реального времени».