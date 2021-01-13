Экс-гендиректор «Спартака» Газизов вернулся в ФК «Уфа»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов вернулся в «Уфу». Об этом сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

На данный момент официальная должность Газизова не определена.

«В данном случае пока нельзя говорить о должностях, собственно, этот вопрос не волнует ни его, ни меня. Главное, что «Уфа» — это родной клуб для него, а он родной для клуба человек. С этого дня мы обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент», — сказал Мурзагулов.

Ростислав Мурзагулов. Фото: vk.com/ufafc

Он также отметил, что функционер будет участвовать в трансферной работе клуба.

Текущий сезон Газизов начинал в качестве генерального директора «Спартака». В декабре он ушел со своего поста после назначения Дмитрия Попова спортивным директором клуба.

Ранее Газизов занимал аналогичную должность в ФК «Уфа». Он занимал этот пост практически с момента создания уфимского клуба.

Напомним, в конце декабря появилась информация о предложении Газизову со стороны «Сочи» стать гендиректором сочинцев.