Экс-гендиректор «Спартака» Газизов вернулся в ФК «Уфа»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов вернулся в «Уфу». Об этом сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.
На данный момент официальная должность Газизова не определена.
«В данном случае пока нельзя говорить о должностях, собственно, этот вопрос не волнует ни его, ни меня. Главное, что «Уфа» — это родной клуб для него, а он родной для клуба человек. С этого дня мы обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент», — сказал Мурзагулов.
Он также отметил, что функционер будет участвовать в трансферной работе клуба.
Текущий сезон Газизов начинал в качестве генерального директора «Спартака». В декабре он ушел со своего поста после назначения Дмитрия Попова спортивным директором клуба.
Ранее Газизов занимал аналогичную должность в ФК «Уфа». Он занимал этот пост практически с момента создания уфимского клуба.
Напомним, в конце декабря появилась информация о предложении Газизову со стороны «Сочи» стать гендиректором сочинцев.СпортФутбол Башкортостан
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