В Казани появится бюро находок

Власти Казани планируют создать в городе систему хранения утерянных вещей. Главам администраций районов поручено организовать работу на местах. Кроме того, к ней подключили Комитет земельных и имущественных отношений.



Муниципальные служащие будут хранить утерянные и сданные им вещи на протяжении шести месяцев, если хозяин не объявится — имущество перейдет в собственность города. Муниципалитет обязуется найти для потерянных вещей временное «жилье» на ближайшие месяцы. При этом все действия сотрудников столов находок будут фиксироваться в специальном журнале, а нашедшему утерянную вещь на руки также выдают документ. Крупногабаритные вещи, которые не смогут хранить в муниципальном помещении, служащие передадут на хранение на склад, чьи услуги будет оплачивать город. Хозяину же впоследствии предстоит возместить эти затраты. То же самое касается вещей, требующих особых условий хранения.

Фото: Максим Платонов

Сотрудники муниципальных бюро находок обязаны попытаться разыскать хозяина утерянного имущества. Для этого они будут обращаться в полицию, а также размещать информацию о найденных вещах в сборнике документов исполкома Казани и на официальном сайте kzn.ru.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова