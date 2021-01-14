В Казани появится бюро находок
Власти Казани планируют создать в городе систему хранения утерянных вещей. Главам администраций районов поручено организовать работу на местах. Кроме того, к ней подключили Комитет земельных и имущественных отношений.
Муниципальные служащие будут хранить утерянные и сданные им вещи на протяжении шести месяцев, если хозяин не объявится — имущество перейдет в собственность города. Муниципалитет обязуется найти для потерянных вещей временное «жилье» на ближайшие месяцы. При этом все действия сотрудников столов находок будут фиксироваться в специальном журнале, а нашедшему утерянную вещь на руки также выдают документ. Крупногабаритные вещи, которые не смогут хранить в муниципальном помещении, служащие передадут на хранение на склад, чьи услуги будет оплачивать город. Хозяину же впоследствии предстоит возместить эти затраты. То же самое касается вещей, требующих особых условий хранения.
Сотрудники муниципальных бюро находок обязаны попытаться разыскать хозяина утерянного имущества. Для этого они будут обращаться в полицию, а также размещать информацию о найденных вещах в сборнике документов исполкома Казани и на официальном сайте kzn.ru.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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