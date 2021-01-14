«Нефтехимик» обыграл «Йокерит» и ушел с последнего места Восточной конференции

«Нефтехимик» в овертайме обыграл финский «Йокерит» (3:2от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы уже в начале встречи вышли вперед, а спустя некоторое время увеличили отрыв до двух шайб. Голами в составе хозяев отметились Энлунд и Макмиллан.

Финны успели отыграться до ухода на перерыв, а во втором периоде сравняли счет усилиями Савинайнена. В итоге все решилось в овертайме, где решающим стал гол Бикмуллина, который принес победу «Нефтехимику».

Рафаэль Бикмуллин выжидал нужный момент и дождался — это первый гол в овертайме в карьере 23-летнего форварда! pic.twitter.com/XqYddoiDBd — КХЛ (@khl) January 13, 2021

После такого результата нижнекамская команда сумела набрать 28 очко в чемпионате и ушла с последнего места Восточной конференции КХЛ.

Напомним, ранее «Нефтехимик» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с основным вратарем прошлого сезона Константином Барулиным.