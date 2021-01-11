«Нефтехимик» расторг контракт с вратарем Барулиным
Вратарь Константин Барулин покидает «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Контракт с голкипером расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Константина за работу на благо нашего клуба и желаем больших успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении нижнекамцев.
Барулин выступал за «Нефтехимик» с 2019 года. С тех пор он провел за нижнекамскую команду 65 матчей, в которых одержал 17 побед. В нынешнем сезоне команда выиграла лишь 2 игры из 21, где Барулин был основным вратарем.
Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал о причинах плохого выступления «Нефтехимика» в текущем регулярном первенстве КХЛ.СпортХоккей
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