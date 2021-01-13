В Татарстане косуля погибла под колесами автомобиля
В Черемшанском районе Татарстана дикая косуля попала под колеса автомобиля. Животное не выжило.
В Госкомитете РТ по биоресурсам призвали водителей внимательнее относиться к знакам и соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве посоветовали ехать по трассе в светлое время.
«Вблизи заповедников, заказников или в лесной местности, где животные могут выйти на проезжую часть, устанавливается дорожный знак «Дикие животные», — отмечается в сообщении комитета.
Этим летом в Алексеевском районе Татарстана подобрали раненую косулю, которую удалось выходить и выпустить в дикую природу в октябре.ПроисшествияАвто Татарстан
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