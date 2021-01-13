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Происшествия

В Татарстане косуля погибла под колесами автомобиля

15:57, 13.01.2021
В Татарстане косуля погибла под колесами автомобиля
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Черемшанском районе Татарстана дикая косуля попала под колеса автомобиля. Животное не выжило.

В Госкомитете РТ по биоресурсам призвали водителей внимательнее относиться к знакам и соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве посоветовали ехать по трассе в светлое время.

«Вблизи заповедников, заказников или в лесной местности, где животные могут выйти на проезжую часть, устанавливается дорожный знак «Дикие животные», — отмечается в сообщении комитета.

Этим летом в Алексеевском районе Татарстана подобрали раненую косулю, которую удалось выходить и выпустить в дикую природу в октябре.

ПроисшествияАвто Татарстан
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