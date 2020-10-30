В Алексеевском районе вылечили раненую косулю и выпустили ее на свободу

В Татарстане сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили в дикую природу косулю. В начале лета травмированное животное нашли в Алексеевском районе.

Сибирскую косулю спасли, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Животное выпустили в государственном природном заказнике «Билярский», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

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В Нижнекамске летом сотрудники ведомства помогли косуле, которая поранилась об ограждение. Животное отвезли к ветеринару, а позже выпустили на свободу.