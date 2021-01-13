Продажа единым лотом — единственная реальная возможность реализовать «Таттеплоизоляцию», считают в Газпромбанке

Продажа единым лотом — это единственная реальная возможность реализовать предприятие, подтвердил сегодня свою позицию один из кредиторов «Таттеплоизоляции» — АО «Газпромбанк» «Реальному времени». В кредитной организации считают, что «это послужит как интересам всех кредиторов, так и трудового коллектива».

«Требование продать по частям единый имущественный комплекс, который физически невозможно разделить, нелогично и только причинит ущерб как кредиторам, так и трудовому коллективу, не позволит погасить имеющуюся текущую задолженность, в том числе налоговую», — говорится в комментарии банка, поступившем в адрес нашего издания.

Как сегодня рассказало «Реальное время», вокруг ООО «Таттеплоизоляция» с новой силой вспыхнуло противостояние двух основных банков-кредиторов. «Газпромбанк», позицию которого разделяет и конкурсный управляющий, выступает за то, чтобы продать предприятие как единый производственный комплекс. «СМП банк», напротив, считает, что имущество должника следует разбить на более мелкие лоты (буквально по цехам): так его удастся продать подороже. «СМП банк» пока не нашел поддержки в суде первой инстанции, но намерен пойти дальше.

Напомним, что предприятия татарстанской ГК «Инвэнт» начали банкротиться одно за другим после ареста его бенефициара Эльбека Сафаева осенью 2018 года в Москве по подозрению в даче взятки. Позже его статью переквалифицировали на мошенничество. В 2019 году суд приговорил бизнесмена к 2,5 года колонии. Однако сам Сафаев так и не признал вину. В марте 2020 года суд освободил экс-главу ГК «Инвэнт», заменив ему неотбытую часть срока заключения штрафом в 500 тысяч рублей…

В ГК «Инвэнт» входят десять компаний, так или иначе связанных с производством и продажей электротехнической продукции, а также собственно ООО «Инвэнт» и головная компания «ХК Инвэнт». Основные производственные активы «Инвэнта» находятся в Татарстане: в Лаишево — «Таткабель», «Инвэнт-электро», «Таттеплоизоляция», в Заинске — завод металлоконструкций. ООО «Таттеплоизоляция» еще недавно входило в топ-4 крупнейших российских производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий.

В 2019 году именно «Газпромбанк» подал иск к «Таттеплоизоляции» на 2,8 млрд рублей, из них почти 465 млн рублей — за просрочки по кредитам, а 2,4 млрд — поручительства по кредитам «Инвэнт-Электро», «Таткабелю» и ППТК.

