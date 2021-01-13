Блогера Илью Варламова и его спутников задержали в Южном Судане

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Блогера Илью Варламова, его жену Любовь, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двоих их спутников задержали в городе Капоэта в Южном Судане. Об этом Варламов сообщил в своем блоге.



По его словам, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана — Джубу: «Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали». После этого блогера и его спутников сняли с самолета и перевели «в какое-то непонятное отделение». Также блогер рассказал, что их телефоны попытались отнять, но они их не отдали.

Позже в «Телескопе» Варламов опубликовал видео, где сообщил, что их перевели в ВИП-камеру, где они ждут «какого-то полного досмотра»: «Телевизор — это единственное, что здесь есть современное, потому что все остальное — это обваленный потолок, все в паутине, каких-то жуках, ржавая кровать стоит».

Как сообщил Варламов, они позвонили в посольство, у них забрали вещи. «Пока непонятно, что происходит», — заключил он.



Ранее «Реальное время» публиковало интервью, в котором Варламов рассказывал об охране памятников, потере идентичности Казани и просвещении населения.