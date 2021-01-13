«Татэнерго» продаст здание центра «Энергетик» в Казани за 180 миллионов

«Энергетик» оценили в 180 млн рублей

Бывшее здание Поволжского регионального центра подготовки «Энергетик», который ранее готовил кадры для профильной отрасли республики, выставлено на продажу, выяснило «Реальное время». Объект, принадлежащий АО «Татэнерго», уйдет с аукциона, его начальная цена — 180 миллионов рублей.

В «Татэнерго» подтвердили продажу и пояснили, что здание не используется в производственной деятельности, в этой связи продается с аукциона как непрофильный для компании актив.

Здание расположено на улице Фарита Яруллина, 2 — в нескольких шагах от метро «Козья Слобода» и парка «Кырлай». В здании четыре этажа (плюс один подземный), его площадь составляет около 3 тысяч кв. м. Территория центра обнесена бетонным ограждением. Кроме того, в лот входит и земельный участок площадью около 4 тыс. кв. м.

Отмечается, что на крыше здания установлено оборудование АО «Татэнерго», после заключения договора купли-продажи компания планирует арендовать часть крыши здания для размещения этого оборудования.

Гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров отмечает очень выгодное расположение у здания — но цену все равно считает слишком высокой.

— Из плюсов — локация, безусловно, хорошая. Отсюда можно уехать и в центр, и на «квартал». […] Но диапазон рыночной цены [для такого здания] — 40—50 тысяч рублей за «квадрат». Здесь получается около 60 тысяч. Получается, цена завышена. Мне кажется, что по этой цене его никто не купит, если нет какого-то прицела, как было, например, со зданием «Спурт банка», который купили под конкретный проект, — отмечает эксперт.

Детище «Татэнерго» и «Сетевой компании»

Центр «Энергетик» находится в стадии ликвидации с начала 2020 года — «Реальное время» подробно писало о его судьбе. Он был основан в марте 2003 года в целях обеспечения ОАО «Татэнерго», ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Сетевая компания» квалифицированными кадрами на базе учебно-курсового комбината «Татэнерго» — это заведение ведет историю еще с 1964 года.

Учредителями «Энергетика» выступили «Сетевая компания» и «Татэнерго», причем «Сетевая компания» формировала до 60% объема обучающихся по программам центра, на другого учредителя приходилось еще около 30%, в течение года здесь проходили переобучение около 9 тысяч специалистов отрасли.

В течение года в центре проходили переобучение около 9 тысяч специалистов отрасли. Фото prcpk.ru

В «Татэнерго» ранее заявляли, что решение о ликвидации АНО ПРЦПК «Энергетик» принято учредителями совместно в целях недопущения банкротства. При этом отмечалось, что в связи с открытием ОАО «Сетевая компания» собственного учебного центра в Заинске по подготовке специалистов, осуществляющих ремонтные работы под высоким напряжением, прекратились действия договоров основного заказчика. Это привело к существенному падению выручки, потере рентабельности и экономической устойчивости образовательного центра. «Татэнерго» в свою очередь заявляло, что будет выбирать организации для обучения специалистов на тендерной основе.

Добавим, что тогда же сообщалось: здание центра и землю передают от юрлица «Энергетика» в распоряжение государства, и такая передача действительно состоялась — по данным Росреестра, с марта 2020 года здание принадлежало «Связьинвестнефтехиму». Однако с декабря владельцем здания, а теперь и организатором торгов выступает само «Татэнерго».

Александр Артемьев