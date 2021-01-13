В Казани загорелся микроавтобус

В Казани у дома по ул. Габишева, 32 загорелся микроавтобус Fiat Ducato. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о пожаре поступило в 11.51. У микроавтобуса горела обшивка на площади 1 кв. метр.

Микроавтобус стоял закрытый на остановке, пожарным пришлось его вскрывать. В 12.20 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора.

Ранее в Казани на транспортных предприятиях заменили оборудование в автобусах после череды возгораний общественного транспорта. Проверка, проведенная прокуратурой Казани, показала, что некоторые из транспортных средств эксплуатировались с нарушениями требований безопасности.

