В Казани на транспортных предприятиях заменили оборудование в автобусах

В Казани на транспортных предприятиях завершились технические работы по обеспечению пожарной безопасности в автобусах и трамваях. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В МУП «Метроэлектротранс» полностью заменили моторы отопителей, вентиляторов отопителей (осевые моторы), отремонтировали электропроводки в месте соединения 3010 отопителей и предпускового подогревателя, заменили 19 аккумуляторных батарей.

Фото: kzn.ru

В МУП «ПАТП №2» были заменены генераторы огнетушащего аэрозоля в отсеке ДВС. В автобусах установили пиропатроны, заменили моторы отопителей, отремонтировали электропроводки в месте соединения отопителей и предпускового подогревателя (ПЖД) (клеммы и разъемы), а также подключили дополнительное оборудование (навигация, видеонаблюдение и автоинформирование) по рекомендации завода-изготовителя.

В МУП «ПАТП №4» во всех автобусах установили пиропатроны. В частных транспортных предприятиях заменили вентиляторы отопителей (осевые моторы), генераторы, стартеры, аккумуляторные батареи, блоки предохранителей.

К замене оборудования на казанских автобусах приступили на прошлой неделе. В Комитете по транспорту предупреждали об увеличении интервала движения общественного транспорта.

Татьяна Леухина