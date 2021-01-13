В Татарстане 190 школ впервые оборудовали точками Wi-Fi

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане завершена программа, по которой 580 школ получили беспроводной интернет. Из них в 190 школах сети Wi-Fi были созданы впервые, в остальных они были модернизированы.

В рамках проекта установлена 8 031 точка доступа, сообщает пресс-служба ПАО «Таттелеком».

Гендиректор компании Айрат Нурутдинов рассказал, что этот проект стал продолжением проекта по обеспечению школ широкополосным интернетом.

Напомним, строительство волоконно-оптических линий связи для обеспечения всех школ широкополосным интернетом завершилось в августе 2020 года. Скоростной доступ в прошлом году в Сеть получили 1 078 школ.