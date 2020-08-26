В Татарстане завершили строительство линий связи для обеспечения школ высокоскоростным интернетом

ПАО «Таттелеком» завершило работы по строительству волоконно-оптических линий связи для обеспечения школ в Татарстан высокоскоростным интернетом. С мая по август компания построила сети до 1078 школ и учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Как сообщили в компании, сейчас завершаются работы по настройке оборудования. Таким образом, теперь все школы республики (около 1,7 тыс. объектов, включая филиалы), обеспечены сетями для широкополосного доступа в интернет. Общая протяженность построенных в 2020 году для школ и учреждений СПО линий связи превысила 500 километров.

В июне стало известно, что до 1 сентября «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа к интернету в 1 078 школах и учреждениях среднего профессионального образования Татарстана.