Из-за обморожения двух детей в Татарстане решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: прокуратура РТ

В Алексеевском районе прокуратура проверяет обстоятельства получения обморожения двумя детьми в селе Куркуль. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Все произошло 13 января. От мороза пострадали годовалый мальчик и четырехлетняя девочка. Оба ребенка госпитализированы, мальчика в крайне тяжелом состоянии транспортировали в Казань.

МЧС РТ (архив)

Семья не состояла на профилактическом учете. Ведомство проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, в рамках которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появилась информация, что два ребенка попали в больницы в результате обморожения. Сейчас годовалого младенца транспортируют в Казань в крайне тяжелом состоянии.



Ольга Плешкова