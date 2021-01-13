В Казань транспортируют годовалого ребенка с обморожением в крайне тяжелом состоянии

Минздрав Татарстана рассказал о случаях обморожений и переохлаждения за последние сутки. Данные озвучили на брифинге.

За сутки на станцию скорой помощи в Казани поступило три обращения по поводу переохлаждения. Все трое пострадавших - взрослые, после оказания амбулаторной помощи отпущены домой. Еще трое обратились за помощью с обморожениями. Двое взрослых госпитализированы, один подросток отпущен домой после оказания помощи.

В районах случаи фиксируются гораздо серьезнее. По словам детского хирурга хирургического отделения №2 ДРКБ Владимира Линькова, пострадали как минимум двое детей.

Фото: realnoevremya.ru

— В данный момент наша бригада транспортирует ребенка в крайне тяжелом состоянии, с обморожением. Годовалый ребенок, он получил очень сильное обморожение. Еще один ребенок также находится в Алексеевской ЦРБ, у него состояние средней тяжести, небольшое обморожение кисти.

Напомним, что сегодня, по данным Гидрометцентра Татарстана температура воздуха опустилась до -38,7°.

Ольга Плешкова