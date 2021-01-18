Тимерханов Айнур Ахатович

Общая информация

Родился 26 марта 1974 года в с. Старая Икшурма Сабинского района ТАССР.

Образование

1996 г.— окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности английский и арабский язык.

1999 г. — окончил аспирантуру Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ по специальности филология.

2003 г. — окончил Международную программу обмена для молодых преподавателей вузов (Junior Faculty Development Program; английский, арабский языки).

2003 г. — окончил Индианский университет.

2004 г. — окончил Чикагский университет.

Трудовая деятельность

1995-2005 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры английского языка, кафедры контрастивной лингвистики Татарского государственного гуманитарного института.

2003-2006 гг. — научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела лексикографии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

2005-2008 гг. — доцент (по совмещению) кафедры теории и практики английского языка Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета.

2005-2019 гг. — доцент, профессор (по совмещению) кафедры языковедения и иностранных языков Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

2006-2007 гг. — начальник Управления аспирантурой Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

2008-2010 гг. — профессор (по совмещению) кафедры сопоставительной филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2007-2019 гг. — заведующий отделом лексикографии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

2019-2021 гг. — проректор Болгарской исламской академии.

С января 2021 г. — ректор Болгарской исламской академии.

Дата последнего обновления: