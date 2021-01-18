Тимерханов Айнур Ахатович
Общая информация
Родился 26 марта 1974 года в с. Старая Икшурма Сабинского района ТАССР.
Образование
1996 г.— окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности английский и арабский язык.
1999 г. — окончил аспирантуру Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ по специальности филология.
2003 г. — окончил Международную программу обмена для молодых преподавателей вузов (Junior Faculty Development Program; английский, арабский языки).
2003 г. — окончил Индианский университет.
2004 г. — окончил Чикагский университет.
Трудовая деятельность
1995-2005 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры английского языка, кафедры контрастивной лингвистики Татарского государственного гуманитарного института.
2003-2006 гг. — научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела лексикографии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
2005-2008 гг. — доцент (по совмещению) кафедры теории и практики английского языка Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета.
2005-2019 гг. — доцент, профессор (по совмещению) кафедры языковедения и иностранных языков Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».
2006-2007 гг. — начальник Управления аспирантурой Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
2008-2010 гг. — профессор (по совмещению) кафедры сопоставительной филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
2007-2019 гг. — заведующий отделом лексикографии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
2019-2021 гг. — проректор Болгарской исламской академии.
С января 2021 г. — ректор Болгарской исламской академии.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Болгар
- Адрес: 422840, ул. Кул Гали, 1а
- Телефон: (843) 590-23-72
- Email: AynurTimerhanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 18.01.2021