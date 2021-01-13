В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом в России. Таким образом, число выросло до 3 471 053, сообщает оперштаб.



Выписали за сутки 28 658 человек, всего — 2 854 088 человек. Зафиксировано 566 летальных исходов, всего — 6 3 370.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса. Всего в республике зафиксировано 14 449 случаев COVID-19.