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В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом

11:04, 13.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: mos.ru

За сутки выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом в России. Таким образом, число выросло до 3 471 053, сообщает оперштаб.

Выписали за сутки 28 658 человек, всего — 2 854 088 человек. Зафиксировано 566 летальных исходов, всего — 6 3 370.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса. Всего в республике зафиксировано 14 449 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина
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