В Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в республике зафиксировано 14 449 случаев COVID-19 .

21 человек выздоровел от коронавируса за последние сутки, 11 882 пациентов нарастающим итогом.

На сегодняшний в Татарстане 1 537 контактных остаются под наблюдением.

Проведено 7 827 тестов на COVID-19. Охват тестированием за последние семь дней составил 206,5 при норме в 200.

