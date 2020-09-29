Новиков ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подал в отставку с занимаемого поста, сообщает пресс-служба московского клуба.

Такое решение российский специалист принял после вчерашнего поражения от «Химок» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство клуба удовлетворило заявление тренера. При этом Новикову предложили остаться в системе команды на другой должности.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Александр Кульчий. Ожидается, что окончательное решение по рулевому «бело-голубых» будет принято во время паузы на матчи сборных.

Тренер Александр Кульчий. Фото: vk.com/fcdm_official

После 9 сыгранных туров в активе «Динамо» 14 очков. Команда делит с казанским «Рубином» восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Динамо» претендуют Курбан Бердыев, Дмитрий Парфенов и Желько Бувач.