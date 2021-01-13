В Казани можно сдать новогодние елки на корм козам

В Казани открылись пункты приема живых новогодних елок на корм животным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Предварительно очищенную от мишуры и новогодних украшений елку можно сдать до 31 января по адресам: Аделя Кутуя, 160, контейнер возле офиса «Поволжской экологической компании»; проспект Победы, 141, контейнер на территории зимнего бульвара семейного торгового центра. Елки можно нести круглосуточно, там их принимают от физических лиц.

Фото: kzn.ru

Тем, кто хотел бы сдать елки большими партиями от юридических лиц и объединений, необходимо предварительно позвонить по телефону +7(987)413-54-75.

Все деревья направят в фермерские хозяйства села Шеланга Верхнеуслонского района и села Альдермыш Высокогорского района на корм козам зааненской породы.



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Ольга Плешкова