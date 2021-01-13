В Казани можно сдать новогодние елки на корм козам
В Казани открылись пункты приема живых новогодних елок на корм животным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Предварительно очищенную от мишуры и новогодних украшений елку можно сдать до 31 января по адресам: Аделя Кутуя, 160, контейнер возле офиса «Поволжской экологической компании»; проспект Победы, 141, контейнер на территории зимнего бульвара семейного торгового центра. Елки можно нести круглосуточно, там их принимают от физических лиц.
Тем, кто хотел бы сдать елки большими партиями от юридических лиц и объединений, необходимо предварительно позвонить по телефону +7(987)413-54-75.
Все деревья направят в фермерские хозяйства села Шеланга Верхнеуслонского района и села Альдермыш Высокогорского района на корм козам зааненской породы.
Ранее в Татарстане чиновники срубили у бабушки елку, пообещав вознаграждение, которого она не дождалась.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым