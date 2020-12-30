В Татарстане чиновники срубили у бабушки елку, пообещав вознаграждение, которого она не дождалась

В Telegram-канале Mash появилась история бабушки из Аксубаево, у которой местные власти спилили елку, пообещав заплатить, однако деньги дали только после публикации истории в СМИ.

Сотрудники администрации предложили 70-летней жительнице райцентра деньги за елку, растущую на ее участке. Женщина согласилась и разрешила спилить елку, которую 27 лет назад посадил ее покойный муж.

Однако бабушка денег не дождалась, и история стала известна журналистам. После скандала власти сообщили, что выплатят бабушке 10 тысяч рублей 31 декабря на празднике. При этом, по данным издания, рыночная стоимость такой елки составляет 250—300 тысяч рублей.



Ранее в Дербышках восстановили поврежденную новогоднюю елку — накануне ее разгромили вандалы.



Ольга Плешкова