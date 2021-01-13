В Управлении образования Казани будут выяснять, где отменили уроки из-за морозов

Сегодня утром в Казани температура воздуха составила -29 градусов. Такого понижения температуры достаточно для отмены занятий в школах.

Ранее в Министерстве образования РТ сообщили, что уроки могут быть отменены при минус 23 градусах в начальных классах городских школ, в 5—9 классах сельских школ — при минус 25, в 5—9 классах городских школ — при минус 25 градусах, в 10—11 классах сельских школ — при 30 градусах мороза, в 10—11 классах городских школ — при минус 32 градусах. Однако окончательное решение принимают директора школ. Посетят ли ученики занятия сегодня, затруднились ответить даже в управлении образования.

Фото: mon.tatarstan.ru

«Мы до обеда будем собирать информацию от школ. Они могли принять решение сегодня утром. И поскольку решение принимает директор школы, будут разные ответы», — сказали «Реальному времени» в Управлении образования Казани.

Ольга Плешкова