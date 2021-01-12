Татарстанским школьникам могут отменить уроки из-за морозов

Министерство образования Татарстана опубликовало рекомендации для руководителей образовательных организаций о температуре воздуха, при которой школьникам лучше оставаться дома.



Уроки могут отменить в начальных классах сельских школ — при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9 классах сельских школ — при минус 25, в 5—9 классах городских школ — при минус 25 градусах, в 10—11 классах сельских школ — при 30 градусах мороза, в 10—11 классах городских школ — при минус 32 градусах.

Занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду. Все школьники с первого по выпускной классы освобождаются от посещения уроков при температуре от -30 градусов и ниже.

Министерство рекомендовало приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы школ при температуре -25 градусов и ниже.

Фото: kzn.ru

Маргарита Головатенко