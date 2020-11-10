Художник из Казани Рустам QBic нарисовал мурал на доме Магнитогорска
Казанский художник Рустам QBic представил новый мурал, который нарисовал на многоэтажке в Магнитогорске.
На рисунке изображен мальчик, который пытается поймать бумажный кораблик, стоя на горе телефонов.
В прошлом месяце Рустам нарисовал мурал в Самаре. Свое произведение он назвал Fathers & Sons.
В октябре мурал появился и на многоэтажке в Казани. Его нарисовал финалист поволжского фестиваля стрит-арта «ФормArt» Азат Шакиров. «Реальное время» поговорило с художником и выяснило, как создавался рисунок и чем он вдохновлялся.ОбществоКультураИстория Татарстан
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