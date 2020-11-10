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Художник из Казани Рустам QBic нарисовал мурал на доме Магнитогорска

02:29, 10.11.2020
Художник из Казани Рустам QBic нарисовал мурал на доме Магнитогорска
Фото: instagram.com/rustamqbic

Казанский художник Рустам QBic представил новый мурал, который нарисовал на многоэтажке в Магнитогорске.

На рисунке изображен мальчик, который пытается поймать бумажный кораблик, стоя на горе телефонов.

В прошлом месяце Рустам нарисовал мурал в Самаре. Свое произведение он назвал Fathers & Sons.

В октябре мурал появился и на многоэтажке в Казани. Его нарисовал финалист поволжского фестиваля стрит-арта «ФормArt» Азат Шакиров. «Реальное время» поговорило с художником и выяснило, как создавался рисунок и чем он вдохновлялся.

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