«Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ
«Ак Барс» в гостях обыграл казахстанский «Барыс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе казанской команды голами отметились Петров, Доус, Галиев и Кормье. У хозяев дубль на свой счет записал Панюков.
Именно это называется «На блюдечке»! pic.twitter.com/W7LPhJ1pWG— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 12, 2021
После этой победы команда Квартальнова укрепила свое лидерство в Восточной конференции.
Напомним, «Ак Барс» третью неделю подряд удерживает первое место в Индексе силы КХЛ.СпортХоккей
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