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«Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ

18:55, 12.01.2021
«Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» в гостях обыграл казахстанский «Барыс» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды голами отметились Петров, Доус, Галиев и Кормье. У хозяев дубль на свой счет записал Панюков.

После этой победы команда Квартальнова укрепила свое лидерство в Восточной конференции.

Напомним, «Ак Барс» третью неделю подряд удерживает первое место в Индексе силы КХЛ.

СпортХоккей
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