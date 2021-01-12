В Елабуге назначили нового руководителя Департамента ЖКХ и строительства
В Елабуге назначили нового руководителя Департамента ЖКХ и строительства. Им стал Андрей Томилин.
Нового директора Департамента ЖКХ и строительства Елабуги сегодня представил глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.
Ранее Томилин возглавлял управляющую компанию «Домуправ-3», сообщается на сайте Елабужского района.
В декабре в Елабужском районе РТ избрали нового заместителя главы муниципалитета. Им стал депутат избирательного округа №4 Лекаревского сельского поселения Олег Колпаков.
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