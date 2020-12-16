Заместителем главы Елабужского района РТ избран Олег Колпаков

Сегодня на сессии Елабужского района РТ избрали нового заместителя главы муниципалитета Рустема Нуриева. Им стал депутат избирательного округа №4 Лекаревского сельского поселения Олег Колпаков.

«Основные направления работы — это работа с сельскими поселениями и работа с программными проектами», — заявил новый заместитель главы Елабужского района РТ.

Глава района Рустем Нуриев в свою очередь отметил, что упор в работе следует сделать на взаимодействие с руководителями местных предприятий и с депутатами.

Фото: instagram.com/mr.nuriev_rustem

Кандидатуру Колпакова местные депутаты поддержали единогласно, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

В конце ноября в Елабуге представили нового руководителя городского суда Жанну Низамову.



Татьяна Демина