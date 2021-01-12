Татнефть в 2020 году снизила добычу нефти почти на 13%

В 2020 году «Татнефть» добыла добыла 26,1 млн тонн нефти — на 12,7% меньше показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба компании.

В декабре добыча составила 2,1 млн тонн. Головная компания группы ПАО «Татнефть» в 2020 году добыла 25,6 млн тонн.

Добыча сверхвязкой нефти в 2020 году составила 3,3 млн тонн (больше на 23,4%), в декабре — 309,9 тыс. тонн.

520 новых скважин построили и сдали «Татнефти» сервисные компании. Из них 478 построены для эксплуатационных целей, 32 — для добычи битума и 10 разведочных.

Одна эксплуатационная и две поисково-разведочные скважины пробурены в Самарской области для ООО «Татнефть-Самара». В Ненецком автономном округе закончились работы по строительству скважин.

Фото: tatneft.ru

В 2020 году нефтекомплекс «ТАНЕКО» переработал 11,3 млн тонн нефти. С учетом иного сырья было произведено 11,3 млн тонн нефтепродуктов, из которых 1,2 млн тонн автобензинов и 3,4 млн тонн дизельного топлива.

В 2021 году «Татнефть» прогнозирует добычу в 26,454 млн тонн. Рост добычи возможен в случае увеличения добычи в первом квартале по соглашению ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что после сделки ОПЕК+ о повышении добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки подорожали акции ряда нефтяных российских компаний, в том числе акции «Татнефти».

Ольга Плешкова