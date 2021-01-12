Главное к утру: отчуждение животных в Татарстане, новый пригородный поезд и санкции США против Украины
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро вторника, 12 января:
- Кабмин Татарстана постановил произвести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на некоторых территориях республики. Отчуждение животных должно произойти на территории национального парка «Нижняя Кама» Елабужского района РТ и в пределах административных границ сел Большие Армалы, Лекарево, Танайка Елабужского района и поселка Пробуждение Нижнекамского района РТ.
- В ВОЗ считают, что в этом году мир не достигнет коллективной иммунизации. В некоторых странах останутся не защищенные от вируса люди, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
- В селе Соколка Мамадышского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с заболеванием бешенством животных. Карантин на этой территории ввели в конце октября 2020 года.
- США ввели санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины. В Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборы президента страны.
- Со следующей недели, с 18 января, между Казанью и Паратском начнет курсировать пригородный поезд №6324. Поезд будет отправляться со станции Паратск в 8.56, а прибывать в Казань в 10.13.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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