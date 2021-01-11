США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы

США ввели санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины. В Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборы президента страны.

В санкционный список попал портал «Онли Ньюз», сайт Nabu Leaks, компании Era-Media TOV и Skeptik TOV. Ограничения ввели против Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, Константина Кулика, Александра Онищенко, Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавеля.

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По данным Минфина США, они связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года из-за вмешательство в президентские выборы. Его Вашингтон называет «российским агентом», пишет «РИА Новости».

Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного американского президента Джо Байдена.

В конце декабря Министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который попали Служба внешней разведки и Министерство обороны России. Также Министерство коммерции США ввело санкции против российских компаний «Космос Комплект», «Совтест Комп» и гражданина РФ Ильяса Сабирова.



Татьяна Леухина