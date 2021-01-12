Кабмин Татарстана постановил произвести отчуждение животных в парке «Нижняя Кама» из-за АЧС

Кабмин Татарстана постановил произвести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на некоторых территориях республики. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Отчуждение животных должно произойти на территории национального парка «Нижняя Кама» Елабужского района РТ и в пределах административных границ сел Большие Армалы, Лекарево, Танайка Елабужского района и поселка Пробуждение Нижнекамского района РТ.

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Документом также утверждается состав специальной комиссии по проведению отчуждения животных. Туда вошли заместитель начальника главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин, заместитель руководителя — главный государственный ветеринарный инспектор по РТ Евгений Иванов, начальник отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин, начальник Набережночелнинского территориального отдела государственной ветеринарной инспекции Фанис Мифтахов, начальник Елабужского ветеринарного объединения Евгений Мишурняев, замначальника главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Ильдар Нугуманов и руководитель исполкома Елабужского района Ленар Нургаянов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об установлении карантина из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой его распространения 24 декабря. Он будет длиться до особого распоряжения.



Татьяна Леухина