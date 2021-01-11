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В селе Мамадышского района Татарстана отменили карантин по бешенству

23:59, 11.01.2021
В селе Мамадышского района Татарстана отменили карантин по бешенству
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В селе Соколка Мамадышского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал 8 января президент РТ Рустам Минниханов.

Карантин на этой территории ввели в конце октября 2020 года, следует из документа.

Фото: pixabay.com

Ранее карантин по бешенству сняли в жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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