В селе Мамадышского района Татарстана отменили карантин по бешенству

В селе Соколка Мамадышского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал 8 января президент РТ Рустам Минниханов.

Карантин на этой территории ввели в конце октября 2020 года, следует из документа.

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Ранее карантин по бешенству сняли в жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарстана.

