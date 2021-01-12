Врач рассказала, как подготовить себя к крещенским купаниям

Терапевт Лариса Алексеева дала советы, касающиеся подготовки к крещенским купаниям и рассказала о противопоказаниях. По ее словам, прекрасно могут перенести купание в проруби те, кто ежедневно закаляется.

Врач посоветовала тренировать себя в ванной или в специальных купелях в фитнес-клубах. Также важен контрастный душ.

Фото: realnoevremya.ru

«Конечно, каждый человек должен применять его, это поможет подготовить сосуды к тому, чтобы прекрасно перенести крещенские купания. Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх», — цитирует эксперта RT.

В день купания доктор советует надевать на голову резиновую шапочку поверх шерстяной, чтобы защитить голову от мороза. Перед окунанием в ледяную воду необходимо размяться, выпить горячий чай с лимоном и имбирем.

Напомним, что крещенские купания пройдут в России 19 января.



Ранее рекомендации на крещенские купания дали в Роспотребнадзоре Татарстана.



Ольга Плешкова