Врач рассказала, как подготовить себя к крещенским купаниям
Терапевт Лариса Алексеева дала советы, касающиеся подготовки к крещенским купаниям и рассказала о противопоказаниях. По ее словам, прекрасно могут перенести купание в проруби те, кто ежедневно закаляется.
Врач посоветовала тренировать себя в ванной или в специальных купелях в фитнес-клубах. Также важен контрастный душ.
«Конечно, каждый человек должен применять его, это поможет подготовить сосуды к тому, чтобы прекрасно перенести крещенские купания. Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх», — цитирует эксперта RT.
В день купания доктор советует надевать на голову резиновую шапочку поверх шерстяной, чтобы защитить голову от мороза. Перед окунанием в ледяную воду необходимо размяться, выпить горячий чай с лимоном и имбирем.
Напомним, что крещенские купания пройдут в России 19 января.
Ранее рекомендации на крещенские купания дали в Роспотребнадзоре Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым