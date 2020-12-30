В Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания

Фото: Олег Тихонов

В Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания. По словам заместителя руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любови Авдониной, купания показаны здоровым людям, которые заранее проходили этапы закаливания.



«Нужно посоветоваться с врачом, а не сразу погружаться в воду, постепенно к этому подходить. [...] Не нужно погружаться в воду, если есть температура, если есть какие-то катаральные явления, сердечно-сосудистые заболевания», — сказала Авдонина.

Также она добавила, что Роспотребнадзор отбирает пробы воды в местах для купаний.

Ранее «Реальное время» приводило пять основных ошибок купания на Крещение.



Ольга Плешкова