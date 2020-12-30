Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания

10:39, 30.12.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания
Фото: Олег Тихонов

В Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания. По словам заместителя руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любови Авдониной, купания показаны здоровым людям, которые заранее проходили этапы закаливания.

«Нужно посоветоваться с врачом, а не сразу погружаться в воду, постепенно к этому подходить. [...] Не нужно погружаться в воду, если есть температура, если есть какие-то катаральные явления, сердечно-сосудистые заболевания», — сказала Авдонина.

Также она добавила, что Роспотребнадзор отбирает пробы воды в местах для купаний.

Ранее «Реальное время» приводило пять основных ошибок купания на Крещение.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем