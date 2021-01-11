Синоптики Татарстана рассказали о погоде на этой неделе

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали о погоде на этой неделе. Так, местами ожидается до -32 градусов.

Со вчерашнего дня на территорию Татарстана с севера начал поступать холодный арктический воздух, из-за чего температуры воздуха понизились до -22 градусов. 12 и 13 января вторжение арктического воздуха в наши районы продолжится. Ночью и утром во вторник минимальные температуры составят от -22 до -27 градусов (при прояснениях местами до -32 градусов), днем ожидается от -19 до -24 градусов. В среду ночью-утром ожидается от -28 до -33 градусов, днем от -20 до -25 градусов. Местами пройдет слабый снег.

Максим Платонов (архив)

14 января ночью ожидается от -21 до -26 градусов, на востоке РТ при прояснениях до -32 градусов. В западных районах к утру будет от -16 до -21 градусов. Утром и днем через республику будет проходить атмосферный фронт южного циклона и погодные условия ухудшатся — прогнозируются снег, метели с существенными ухудшениями видимости, сильный ветер порывами до 15 м/с, снежные заносы на дорогах. Максимальные температуры днем составят от -10 до -15 градусов.

Ночью и утром 15 января влияние снежного циклона сохранится, днем будет от -7 до -12 градусов. 16 января температуры воздуха вновь понизятся и составят от -11 до -19 градусов.

Ранее сообщалось, что самым холодным днем этой недели в Казани станет среда, 13 января, а ультраполярное вторжение будет продолжаться примерно три дня.