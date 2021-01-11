Профессор КФУ: к концу недели температура воздуха в Казани ненадолго возвратится к климатической норме

Самым холодным днем этой недели в Казани станет среда, 13 января. Согласно прогнозу, ночью ожидается около -30 градусов, днем — -25 градусов, сообщил профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Температура в предстоящие дни будет значительно ниже климатической нормы. «Обычная среднесуточная температура в эти дни составляла порядка 11—12 градусов ниже нуля», — отметил профессор.

По его словам, ультраполярное вторжение будет продолжаться примерно три дня. К концу недели придет западный циклон и температура возвратится к климатической норме, однако в начале следующей недели снова ожидается похолодание.

Фото: Олег Тихонов (архив)

«Погода носит колебательный характер. Эти вариации вполне объяснимые. Январь — самый холодный месяц в году. Поэтому ожидать тепла не стоит, так как это нормальное явление для этого месяца», — отмечает эксперт.

Напомним, в ночь на вторник в Татарстане температура опустится до -27 градусов, а в ночь на среду — до -33 градусов.