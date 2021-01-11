В Тукаевском районе РТ выявили загрязнение ручья сточными водами

В Тукаевском районе Татарстана выявили загрязнение ручья, протекающего рядом с дачным некоммерческим товариществом «Алан», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

О желтом ручье на горячую линию ведомства сообщили жители европоселка «Маленькая страна». По данным экспертов, причиной загрязнения мог стать слив хозяйственно-бытовых стоков.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.45 («Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод») и статье 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»).

Продолжаются поиски источника сброса загрязняющих веществ в ручей.

Напомним, в России при участии Минэкологии РТ разрабатывают систему онлайн-мониторинга водоемов. По словам главы ведомства Александра Шадрикова, с помощью системы можно будет отслеживать состав сбрасываемых в воду веществ.



Татьяна Демина