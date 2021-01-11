В Альметьевске на пожаре спасли мать с двумя маленькими детьми и пожилую женщину

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске 11 января в 11.18 произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Ленина, д. 90. В доме было сильное задымление, сообщает МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по РТ

На балконе третьего этажа просила помощи женщина 1990 года рождения с двумя маленькими детьми — мальчиками 2017 и 2019 годов рождения. Пожарные спасли их с балкона третьего этажа по установленной трехколенной лестнице.

Фото: МЧС по РТ

Также удалось спасти женщину 1929 года рождения, жительницу четвертого этажа — ее пожарные вывели на улицу по лестничному маршу.

Фото: МЧС по РТ

Огонь на площади 3 кв. м ликвидировали в 11.34. Пострадавших нет.



Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что с начала года в Татарстане произошло 111 пожаров.

Маргарита Головатенко