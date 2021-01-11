«Легенда 61». В «Рубине» поздравили Гекдениза Карадениза с днем рождения

Футбольный клуб «Рубин» поздравил бывшего футболиста казанцев Гекдениза Карадениза с днем рождения. Турецкому игроку исполнился 41 год.

«С Днем рождения, легенда 61! Сегодня Гекденизу Караденизу исполняется 41 год!» — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

С Днём рождения, легенда! @GokdenizK61



Сегодня Гёкденизу Караденизу исполняется 41 год! pic.twitter.com/fEI5PmLqCJ — «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2021

Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 годы. В мае 2018 года он объявил о завершении профессиональной карьеры. За казанский клуб футболист провел свыше 300 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба в рамках РФПЛ.

В октябре прошлого года под Казанью начала работать мечеть, которая была построена на деньги Карадениза.