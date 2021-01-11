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В России планируют ввести новые требования к сигаретам

09:41, 11.01.2021
В России планируют ввести новые требования к сигаретам
Фото: flickr.com

МЧС и Минздрав РФ разрабатывают новый стандарт к сигаретам, который могут утвердить через 2 года. По новым правилам, они должны быть самозатухающими.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — приводит ТАСС слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева.

Фото: pixabay.com

Введение нового стандарта, по задумке разработчиков, должно снизить количество пожаров, причиной которых становится неосторожное курение.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Она рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышенного коэффициента.

Татьяна Демина
Общество
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