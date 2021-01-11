Казань вошла в пятерку лучших городов по качеству жизни

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань и Набережные Челны вошли в число лучших городов России по качеству жизни. Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге, а Челны — десятое.

В рейтинге, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ, Казань набрала 78 баллов. Самые хорошие показатели город набрал в категориях «Качество местного управления» и «Деструктивное» поведение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных челнах также низкое проявление «деструктивного» поведения. Отмечено и качество бизнес-среды. Общий балл автограда — 75.

По общим баллам Казань опередили Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Калуга.

Ранее сообщалось, что Казань заняла первое место в рейтинге по позитивному настрою жителей на 2021 год.