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Казань вошла в пятерку лучших городов по качеству жизни

08:43, 11.01.2021 1
Казань вошла в пятерку лучших городов по качеству жизни
Фото: Максим Платонов (архив)

Казань и Набережные Челны вошли в число лучших городов России по качеству жизни. Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге, а Челны — десятое.

В рейтинге, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ, Казань набрала 78 баллов. Самые хорошие показатели город набрал в категориях «Качество местного управления» и «Деструктивное» поведение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных челнах также низкое проявление «деструктивного» поведения. Отмечено и качество бизнес-среды. Общий балл автограда — 75.

По общим баллам Казань опередили Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Калуга.

Ранее сообщалось, что Казань заняла первое место в рейтинге по позитивному настрою жителей на 2021 год.

АналитикаОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:50
    Интересно, а по какому качеству? 1-2-3? Какое бывает качество?
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