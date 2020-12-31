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Казанцы оказались самыми позитивно настроенными к 2021 году

14:04, 31.12.2020
Казанцы оказались самыми позитивно настроенными к 2021 году
Фото: pixabay.com

Жители Казани оказались самыми позитивно настроенными к наступающему 2021 году — положительно расположены 63,5% опрошенных, в прошлом году этот показатель был равен 57,7%. Данные исследования опубликовало ИА «Промрейтинг».

Еще именно казанцы чаще всего отказывались от установки в квартирах и домах живых елок — ее хотят установить всего 5,8% жителей татарстанской столицы. 69,9% опрошенных отдают предпочтение искусственным елкам — по этому показателю Казань опережают только Красноярск и Калининград.

Фото: realnoevremya.ru

Более того, казанцы спокойно относятся к алкоголю на праздничном столе — за него проголосовали 62,5% респондентов — при этом Казань занимает одну и последних строк по этому показателю.

Ранее эксперты рассказывали о ценах на вещи для новогоднего досуга в Казани.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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