Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе с поста

Мэр Якутская Сардана Авксентьева объявила о намерении подать в отставку. Она написала в Instagram, что внесет заявление на рассмотрение гордумы.

Одна из самых популярных чиновников России утверждает, что покидает пост из-за состояния здоровья. Оно, в свою очередь, подорвано постоянной тревогой за город, пишет Авксентьева.

В следующем посте мэр Якутска сообщила, что ее отставку уже одобрил глава республики Айсен Николаев. Также он согласился и с кандидатурой преемника — Евгения Григорьева.

«Более того, глава республики поддерживает кандидатуру Евгения Григорьева, как одного из молодых руководителей и лидеров нашего города, хорошо зарекомендовавшего себя в реальной работе», — написала мэр Якутска.

Напомним, Авксентьева была избрана мэром Якутская в 2018 году. Она построила свою кампанию на борьбе с коррупцией и лишними тратами городской администрации. Пообещала в первую очередь продать дорогие машины для высших чиновников горадминистрации.

